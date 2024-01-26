«Не выспался, но как есть»: Медведев оставил послание на камере после победы над Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) пожаловался на нехватку сна.

По окончании игры против представителя Германии Александра Зверева, завершившейся в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3, россиянин оставил послание на камере со словами: «Недостаточно поспал, но что есть».

По ходу игры третья ракетка мира исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14. Зверев выполнил 14 эйсов, совершил одну двойную ошибку, выиграл 78% мячей с первой подачи и реализовал пять брейковых очков из десяти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Эта игра пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени. 27 января пройдет женский финал — белоруска Арина Соболенко встретится с представительницей Китая Чжен Циньвэнь.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев во второй раз ушел с 0:2 по сетам на Australian Open — 2024.