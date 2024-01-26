Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open — 2024.

В полуфинальном матче россиянин оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева, уступая по сетам 0-2. Встреча прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 20 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:4.

По ходу игры третья ракетка мира исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14. Зверев выполнил 14 эйсов, совершил одну двойную ошибку, выиграл 78% мячей с первой подачи и реализовал пять брейковых очков из десяти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Эта игра пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени. 27 января пройдет женский финал — белоруска Арина Соболенко встретится с представительницей Китая Чжен Циньвэнь.

Ранее Новак Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open — 2024.