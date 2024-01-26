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Российский хоккеист полностью пересмотрел свое отношение к алкоголю

Экс-хоккеист «Спартака» Мусатов признался, что о многом в жизни жалеет

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Бывший хоккеист ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Мусатов заявил, что полностью пересмотрел свое отношение к жизни. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я полностью пересмотрел свое отношение к жизни. В том числе — к алкоголю. Понимаю, сколько ошибок наделал. О многом жалею. Мог бы играть на совсем другом уровне и добиться большего. Но не было бы того безобразия — не было бы и сегодняшнего счастья.

Хотя из всего, о чем писала желтая пресса, 90 процентов — неправда. Но признаю — сам виноват, повод давал. По молодости и глупости что-то творил. Море было по колено. Обычный дерзкий парень. А пресса выхватывала меня — и начинала клевать», — заявил экс-хоккеист.

В сентябре 2019 года Мусатов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он обвинялся в махинациях с криптовалютой на $800 тыс.

Мусатов — воспитанник школы московского «Спартака». В разные годы играл за красно-белых, а также представлял «Ак Барс», «Нефтяник», «Нефтехимик», «Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард» и «Витязь».

В составе молодежной сборной России Мусатов становился серебряным призером чемпионата мира — 2007, трижды являлся бронзовым и дважды — серебряным призером КХЛ. Последним клубом в карьере Мусатова стал братиславский «Слован» — в 2017 году он покинул команду.

Ранее россиянина признали второй звездой дня в НХЛ.

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