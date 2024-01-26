Медведвев отыгрался с 0:2 в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл четвертый сет у представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Медведев победил в сете на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5). Первый и второй сет ранее остались за немецким спортсменом, а в третьем также на тай-брейке сильнее был россиянин – 7:6 (7:4).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финальном поединке турнира победителя ждет итальянец Янник Синнер, обыгравший в своем полуфинале серба Новака Джоковича. Игра пройдет 28 января, начало в 11.00 по московскому времени.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АТР). На его счету 11 055 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 баллов. Медведев замыкает тройку лучших (7555 очков). Синнер расположился на четвертой строчке (6490 очков). Зверев — на шестой (4275 очков).

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open.