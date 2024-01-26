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Клопп уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Тренер «Ливерпуля» Клопп объявил об уходе из клуба по окончании сезона

Немецкий специалист Юрген Клопп покинет пост главного тренера английского «Ливерпуля» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с ним английскую команду покинут его помощники и тренер по развитию. В сообщении, опубликованном на сайте «Ливерпуля», тренер объяснил, что у него заканчивается энергия.

«Сейчас у меня нет никаких проблем. Я уже давно знал, что однажды мне придется об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова», — сказал Клопп.

Немец работает «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «мерсисайдцы» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

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