Клопп уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Немецкий специалист Юрген Клопп покинет пост главного тренера английского «Ливерпуля» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с ним английскую команду покинут его помощники и тренер по развитию. В сообщении, опубликованном на сайте «Ливерпуля», тренер объяснил, что у него заканчивается энергия.

«Сейчас у меня нет никаких проблем. Я уже давно знал, что однажды мне придется об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова», — сказал Клопп.

Немец работает «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «мерсисайдцы» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

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