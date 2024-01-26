Размер текста
А
А
А

Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open

Теннисист Джокович не считает поражение от Синнера началом конца карьеры

close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не считает поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) началом заката его карьеры. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Для меня было невероятно приятно начинать большую часть своих сезонов с победы на турнире «Большого шлема» и ни разу не проигрывать в полуфиналах или финалах в Австралии. Но на этот раз все немного по-другому, но это не обязательно означает, что это является началом конца, как некоторым люди нравится это называть. Посмотрим, что произойдет в оставшейся части сезона», — заявил Джокович.

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего итальянца. До этого Джокович десять раз доходил до полуфинальной стадии турнира и столько же раз в итоге выигрывал соревнования в Мельбурне, что является рекордным результатом.

В дебютном для себя финале турнира Большого шлема Синнер сыграет против победителя матча между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым.

Медведев и Зверев встречались 18 раз на уровне Ассоциации профессиональных теннисистов (АТР) во взрослой карьере. 11 побед на счету российского теннисиста, семь раз побеждал его соперник. При этом в 2023 году Медведев выиграл у Зверева пять встреч из шести.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге ATP. На его счету 11 055 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 баллов. Медведев замыкает тройку лучших (7555 очков). Синнер расположился на четвертой строчке (6490 очков). Зверев — на шестой (4275 очков).

Ранее стало известно, сколько Джокович не проигрывал на Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами