Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не считает поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) началом заката его карьеры. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Для меня было невероятно приятно начинать большую часть своих сезонов с победы на турнире «Большого шлема» и ни разу не проигрывать в полуфиналах или финалах в Австралии. Но на этот раз все немного по-другому, но это не обязательно означает, что это является началом конца, как некоторым люди нравится это называть. Посмотрим, что произойдет в оставшейся части сезона», — заявил Джокович.

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего итальянца. До этого Джокович десять раз доходил до полуфинальной стадии турнира и столько же раз в итоге выигрывал соревнования в Мельбурне, что является рекордным результатом.

В дебютном для себя финале турнира Большого шлема Синнер сыграет против победителя матча между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым.

Медведев и Зверев встречались 18 раз на уровне Ассоциации профессиональных теннисистов (АТР) во взрослой карьере. 11 побед на счету российского теннисиста, семь раз побеждал его соперник. При этом в 2023 году Медведев выиграл у Зверева пять встреч из шести.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге ATP. На его счету 11 055 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 баллов. Медведев замыкает тройку лучших (7555 очков). Синнер расположился на четвертой строчке (6490 очков). Зверев — на шестой (4275 очков).

Ранее стало известно, сколько Джокович не проигрывал на Australian Open.