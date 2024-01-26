Получивший паспорт Канады боксер заявил, что чувствует себя россиянином

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью каналу «Россия 24» заявил, что после получения канадского паспорта по-прежнему чувствует себя российским гражданином.

«Когда пришло время получать канадский паспорт, мне сказали, что из-за санкций мне придется или освобождать титулы, или продолжать выступать под другим гражданством.

Гражданином какой страны я себя ассоциирую? В Канаде меня никто в аэропорту не встречает, но когда я приезжаю в Россию, все понятно становится. С юношеских лет я представлял сборную России, выступал на двух Олимпиадах, поднимал российский флаг, кем я могу себя ассоциировать?» — заявил спортсмен.

В 2013 году, после начала профессиональной карьеры, Бетербиев переехал с семьей в Канаду и много лет постоянно проживает в этой стране.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок между соперниками завершился в седьмом раунде. Россиянин за несколько секунд дважды подряд отправил своего оппонента в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Бетербиев защитил титул чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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