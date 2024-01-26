Чемпион Италии по футболу поздравил Синнера с победой над Джоковичем

Футбольный клуб «Наполи» поздравил итальянского теннисиста Янника Синнера с победой над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Текст сообщения приводится в аккануте клуба в соцсети Х.

«Поздравляем, Янник», — написала пресс‑служба «Наполи», сопроводив поздравления эмодзи «аплодисменты».

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего итальянца. В дебютном для себя финале турнира Большого шлема Синнер сыграет против победителя матча между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). На его счету 11 055 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 баллов. Медведев замыкает тройку лучших (7555 очков). Синнер расположился на четвертой строчке (6490 очков). Зверев — на шестой (4275 очков).

Ранее назвали фаворита в матче Медведева со Зверевым.