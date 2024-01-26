Джокович проиграл на Australian Open впервые за 2195 дней

Сербский теннисист Новак Джокович уступил представителю Италии Яннику Синнеру в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Джокович впервые проиграл на Australian Open за последние 2195 дней. Предыдущее поражение серб потерпел в матче с корейцем Чон Хеном в четвертом раунде турнира в 2018 году.

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего итальянца. До этого Джокович десять раз доходил до полуфинальной стадии турнира и столько же раз в итоге выигрывал соревнования в Мельбурне, что является рекордным результатом.

В дебютном для себя финале турнира Большого шлема Синнер сыграет против победителя матча между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). На его счету 11 055 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 баллов. Медведев замыкает тройку лучших (7555 очков). Синнер расположился на четвертой строчке (6490 очков). Зверев — на шестой (4275 очков).

Ранее назвали фаворита в матче Медведева со Зверевым.