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Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

ESPN: «Реал» не готов платить Мбаппе больше €10 млн в год

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Carl Recine/Reuters

Мадридский «Реал» не готов предложить большую зарплату футболисту «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, испанский клуб не будет платить французу существенно больше, чем бразильскому форварду Винисиусу Жуниору или английскому полузащитнику Джуду Беллингему. Эти игроки зарабатывают около €10,5 млн за сезон.

25 января издание Bild сообщало, что Мбаппе просит у «Реала» €70 млн в год. Однако в испанском клубе готовы предложить ему в два раза меньше.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже согласовал контракт с «Реалом». В итоге громкий переход в мадридский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах Лиги 1, в которых сумел забить 19 мячей (пять с пенальти) и сделать три результативные передачи.

Ранее стало известно о будущем Хави в «Барселоне».

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