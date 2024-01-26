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Российский хоккеист снова вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

Кучеров вернулся на первое место в бомбардирской гонке НХЛ

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Reuters

26 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Латнинг» одержала разгромную победу над «Аризоной Койотс» со счетом 6:3.

«Молнии» открыли счет на 24-й секунде матча (Даррен Рэддиш). Также в этом матче отличились Брейден Пойнт, Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Митчелл Чаффи и Люк Гленденинг.

В составе победителей главным действующим лицом стал российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин записал на свой счет в этом матче две результативных передачи и заброшенную шайбу. Это помогло ему вновь выйти на первое место бомбардирской гонки НХЛ. Теперь на счету россиянина 32 заброшенных шайбы и 51 результативная передача в 48 играх сезона. Вторым в списке лучших идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 82 очка (30+52). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк из «Бостона» — 67 очков (30+37).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку(113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее сообщалось, что Кучеров поднялся на девятое место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

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