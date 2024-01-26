Уткин: прокуратура Нидерландов предложила Промесу 9-летний контракт

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в видео на своем YouTube-канале в шутку предложил «Спартаку» выпускать Квинси Промеса в каждом матче на 90 минут, чтобы у него не было ассоциаций со скамейкой.

«У «Спартака» появились известные проблемы со скамейкой. Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде — это, конечно, очень серьезное преступление.

В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Пока идет суд, — а он наверняка надолго останется в памяти Квинси — теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации», — сказал Уткин.

Футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. В этот момент голландец уже был игроком «Аякса». Его приговорили к полутора годам тюрьмы. Позже Промес был фигурантом дела о контрабанде кокаина.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

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