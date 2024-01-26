Русско-американского бойца поманили печеньками в Союзе ММА России

Первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев высказался о возможной помощи Джеффа Монсона в отношении организации. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы с ним знакомы, но, если он хочет помочь, нужно приехать к нам в офис, посидеть, пообщаться. У нас сформированная команда, получили новое дыхание, консолидировались, идем дальше с большими амбициями. Пусть Монсон приезжает к нам, мы рады всех видеть. Кофемашина есть, напоим кофе, печеньками накормим. Гостей мы любим! Чем больше мы общаемся, тем лучше для развития единоборств», — сказал Терентьев.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

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