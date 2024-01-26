Стало известно о состоянии российского бойца ММА, который упал с 10-го этажа

Виталий Тарасов, являющийся менеджером бойца ММА Магомеда «Венома» Зайналова, рассказал о состоянии спортсмена, который выпал из окна своей квартиры. Его слова передает «Матч ТВ».

«Еще как минимум месяц Магомед проведет в больнице. Уже было проведено несколько операций, предстоят еще. Но эти операции состоятся позднее — сроки этих операций будут установлены в ближайшие дни. Сильно повреждена пятка. Состояние у него стабильное, он находится в реанимации. По словам врачей, жизни Магомеда ничего не угрожает. Я на связи с его семьей, Магомед всех благодарит за поддержку!» — сказал Тарасов.

Об инциденте с Зайналовым стало известно 24 января. О нем сообщил ближайший соперник бойца — Эдуард «Teddy» Кузьминов. Они должны были подраться 2 февраля 2024 года.

Свой последний бой Зайналов провел против Захара «Езида» Амои. Амои одержал победу техническим нокаутом после того, как представители соперника выбросили белое полотенце.

Зайналов не проигрывает в течение последних трех поединков.

Ранее стали известны подробности падения российского бойца ММА с 10-го этажа.