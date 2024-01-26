Чемпион ОИ о возвращении России: мы сами испортили отношение к себе

Олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков признался, что не верит в возвращение хоккейной сборной России на международную арену. Его слова передает «Все про спорт».

«Не верю в скорое возвращение России. Мы в значительной степени сами испортили отношение — наша хоккейная организация, которая у нас здесь внутри существует, но не только ФХР. Они испортили отношения с Международной федерацией хоккея. Такие вещи быстро не проходят, они имеют последствия, что мы сейчас и наблюдаем. И дело Федотова, и публикация руководства ЦСКА в адрес президента IIHF», — сказал Пашков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее в ФХР назвали долю уехавших за границу молодых хоккеистов.