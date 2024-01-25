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Форвард «Зенита» может стать заменой Бензема

Нападающий «Зенита» Кассьерра может перейти в «Аль-Иттихад»

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Хулиан Капера в своем Twitter.

По информации источника, действующие чемпионы Саудовской Аравии рассматривают 26-летнего колумбийца в качестве замены француза Карима Бензема, который отстранен от тренировок из-за срыва договоренностей о возвращении из отпуска. Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо проявляет личную заинтересованность в трансфере игрока.

Колумбийский форвард в нынешнем сезоне забил 14 мячей и является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее «Спартак» опубликовал расписание матчей на зимних сборах.

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