Плющенко назвал бредом новую реформу в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью ТАСС заявил, что не согласен с предложением Международного союза конькобежцев (ISU) упростить правила, сократив количество обязательных прыжков в одиночном катании с семи до шести с возможностью повторения одного прыжка трижды.

По его мнению, подобные новшества остановят развитие фигурного катания.

«Мне кажется, что это не примут, опять же, переходить на шесть элементов — сущий бред, фигурное катание — это прежде всего спорт, конечно, это и искусство, но оно должно оставаться спортом», — заявил Плющенко.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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