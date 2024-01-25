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Гимнастка Мельникова сорвала элемент во время тренировки

Гимнастка Мельникова сорвала элемент на брусьях во время тренировки

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова неудачно исполнила элемент на брусьях во время тренировки.

«Давно не летала! Гимнастика, спасибо, что не даешь расслабляться по утрам, да и по жизни тоже! Адреналин мы любим», — написала спортсменка в соцсетях, приложив к посту видео.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Ангелина Мельникова выложила фото в купальнике.

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