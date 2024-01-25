Размер текста
А
А
А

Хоккеист «Спартака» сделал предложение девушке на Красной площади

Хоккеист «Спартака» Принс сделал предложение девушке на Красной площади

close
100%
ХК «Спартак» Москва' class="item-image" >
Телеграм-канал ХК «Спартак» Москва

Нападающий московского «Спартака» Шэйн Принс сделал предложение руки и сердца своей девушке на Красной площади, сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram-канале.

Девушка ответила на предложение форварда согласием.

«Хоккейный Клуб «Спартак» Москва поздравляет Шэйна Принса и его избранницу Эмили с помолвкой! Наш форвард сделал предложение своей второй половинке в самом центре столицы — на Красной площади, и она ответила ему «Да»!» — заявили в клубе.

25 января команда под руководством Алексея Жамнова оказалась сильнее московского «Динамо». Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 6:3 в пользу красно-белых. В составе победителей кроме Цыплакова голами отметились Шейн Принс и Михал Чайковски. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

После этого матча «Спартак» остался на четвертом месте в таблице Западной конференции (72 очка), а «Динамо» осталось на второй позиции на Западе (74 балла).

Ранее фанаты едва не довели до слез вратаря «Торонто» Илью Самсонова.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами