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Назван фаворит в матче Медведева со Зверевым в полуфинале Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: Медведев стабильнее Зверева

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Tracey Nearmy/Reuters

Экс шестая ракетка мира и полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, а также победитель двух турниров АТР в одиночном разряде Андрей Ольховский, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы соперников в полуфинальном противостоянии Australian Open, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев с представителем Германии Александром Зверевым.

«Может быть, психологически Зверев удобнее для Медведева. Но он обладает хорошей подачей, и, если она пойдет, Дане будет тяжело. Но Даня превосходит Александра в психологии. В решающие моменты иногда у Зверева происходят необъяснимые, если не провалы, то не так он играет остро и надежно. А Даниил, наоборот, в решающие моменты собирается. Именно это может сыграть решающую роль в полуфинальном матче между ними», — отметил Ольховский.

Медведев и Зверев встречались 18 раз на уровне АТР во взрослой карьере. 11 побед на счету российского теннисиста, семь раз побеждал его соперник. При этом в 2023 году Медведев выиграл у Зверева пять встреч из шести.

Ранее были названы три причины победы Медведева над поляком на Australian Open.

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