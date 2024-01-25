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Мэр Парижа заявила о проблемах перед стартом ОИ-2024

Мэр Парижа Идальго заявила о проблемах перед стартом ОИ-2024

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kovop/Shutterstock

Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что город неполностью готов к проведению Олимпийских игр 2024 года. Ее слова приводит BFM.

По ее словам, жители города должны знать о том, что существуют некоторые проблемы.

«Еще не все проблемы решены. Мы не должны лгать людям. В то время, как каждый день люди испытывают проблемы с транспортом, я не собираюсь говорить, что все нормально и проблем нет», — заявила чиновница.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения», для участия в Играх в Париже. До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в ОКР заявили, что возвращение россиян на международную арену будет происходить через Азию.

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