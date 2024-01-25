У Загитовой возникли проблемы с акклиматизацией

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале рассказала, что прибыла в Пекин для участия в ледовом шоу.

Выступление спортсменки состоится 27-28 января.

«Я уже в Пекине — был долгий перелет, но мы справились! После прилета мы практически сразу же отправились на каток, была восьмичасовая репетиция. Теперь я думаю, как мне быстро восстановиться и заснуть как можно раньше. Если вы мне можете что-то посоветовать — пожалуйста, пишите, очень жду вашего совета», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

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