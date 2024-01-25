Стало известно, за счет чего Медведев обыграл Хуркача

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что преимущество Даниила Медведева в длинных розыгрышах в матче против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису было закономерным из-за его класса и особенностей стиля игры.

«Это обычный знак для Даниила. Здесь ничего нового мы не открыли, потому что в теннис, когда нужно именно держать мяч и позиционно играть, всегда силен. Здесь произошло, что Хуркач втянулся в игру Даниила на задней линии, продолжал розыгрыши, и Медведев одержал победу в таком противостоянии», — отметил Ольховский.

Медведев победил в четвертьфинале в пяти сетах – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Это третья победа россиянина в матчах с этим соперником, благодаря чего он установил паритет в очных противостояниях – 3-3. В полуфинале АО-2024 третий номер рейтинга АТР Медведев встретится с представителем Германии Александром Зверевым, шестой ракеткой мира, у которого ведет в личных встречах со счетом 11-7.

Ранее призер Олимпиады заявила, что Медведев сам усложнил себе жизнь на Australian Open.