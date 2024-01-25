Стало известно, в каких четвертьфиналах Australian Open был более качественный теннис

Известный в прошлом российский теннисист, экс шестая ракетка мира и полуфиналист Australian Open в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что его удивила игра и результат четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором Александр Зверев из Германии победил испанца Карлоса Алькараса.

«Если честно, то удивила игра. Удивило, что Алькарас очень быстро хотел закончить розыгрыши. Играл в удар, и было достаточно большое количество ошибок. Я, наоборот, думал, что Алькарас будет стремиться чуть дольше держать мяч и позиционно играть, не спешить вкладывать из любой позиции так, чтобы соперник не добежал. Думаю, Алькарас двигается лучше, чем Зверев, и у него должно было быть преимущество. Поэтому счет 6:1, 6:3, 5:3 меня очень удивил. А потом меня удивил гейм на матч – 5:4. И дальше Зверев проигрывает сет, когда матч был у него уже в кармане. Но дальше он дожал. Какой-то не очень понятный матч с той точки зрения, что не было какого-то стабильного уровня. На мой взгляд, Первые два четвертьфинала были покачественнее, потому что не было таких провалов по ходу матчей», — считает Ольховский.

Зверев переиграл второй номер мирового рейтинга Алькараса в четырех сетах – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4. В полуфинале он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, третьей ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка укусила себя во время матча на Australian Open.