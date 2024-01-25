Экс-игрок сборной России высказался о месте РПЛ среди мировых лиг

Бывший нападающий сборной России и испанского «Депортиво» Дмитрий Радченко высказался о рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в котором Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 59-е место среди всех мировых чемпионатов. В интервью Legalbet он призвал не воспринимать рейтинг всерьез.

В 2022 году РПЛ была на 80-м месте? Логики нет однозначно. Может быть, из-за того, что какие-то международные матчи мы все равно играем против «дружественных» стран, как сейчас принято говорить (смеется). Трудно объективно сейчас оценить, на каком месте должна быть РПЛ, к сожалению. Но, конечно, не на 59-м месте. Я бы всерьез не воспринимал этот рейтинг», — считает Радченко.

Эксперт сравнил принцип формирования рейтинга с тем, как это происходит в теннисе. Он напомнил, что теннисисты, которые не играют на международном уровне, теряют позиции в рейтингах. Радченко допустил, что по аналогичному принципу действует и IFFHS.

Топ-5 рейтинга IFFHS выглядит следующим образом:

Серия А (Италия)

Английская премьер-лига

Ла лига (Испания)

Серия А (Бразилия)

Бундеслига (Германия).

Также в первой десятке расположились чемпионаты Франции, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Аргентины.

Ранее РПЛ назвали одной из сильнейших лиг мира.