Размер текста
А
А
А

Экс-игрок сборной России высказался о месте РПЛ среди мировых лиг

Экс-игрок Радченко: РПЛ не должна быть на 59-м месте среди мировых лиг

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и испанского «Депортиво» Дмитрий Радченко высказался о рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в котором Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 59-е место среди всех мировых чемпионатов. В интервью Legalbet он призвал не воспринимать рейтинг всерьез.

В 2022 году РПЛ была на 80-м месте? Логики нет однозначно. Может быть, из-за того, что какие-то международные матчи мы все равно играем против «дружественных» стран, как сейчас принято говорить (смеется). Трудно объективно сейчас оценить, на каком месте должна быть РПЛ, к сожалению. Но, конечно, не на 59-м месте. Я бы всерьез не воспринимал этот рейтинг», — считает Радченко.

Эксперт сравнил принцип формирования рейтинга с тем, как это происходит в теннисе. Он напомнил, что теннисисты, которые не играют на международном уровне, теряют позиции в рейтингах. Радченко допустил, что по аналогичному принципу действует и IFFHS.

Топ-5 рейтинга IFFHS выглядит следующим образом:

  1. Серия А (Италия)
  2. Английская премьер-лига
  3. Ла лига (Испания)
  4. Серия А (Бразилия)
  5. Бундеслига (Германия).

Также в первой десятке расположились чемпионаты Франции, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Аргентины.

Ранее РПЛ назвали одной из сильнейших лиг мира.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами