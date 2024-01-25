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Бывший теннисист объяснил, за счет чего Медведев переиграл Хуркача

Экс-теннисист Ольховский: Медведев сильнее Хуркача в розыгрышах

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Tracey Nearmy/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира и полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что поляк Хуберт Хуркач проиграл в четвертьфинале Australian Open россиянину Даниилу Медведеву из-за того, что подавал хуже обычного, а также уступает сопернику в затяжных розыгрышах.

«Хуркач с таким ростом попадал слишком мало первой подачей, процент у него невысок. Чем это объясняется? Волнением? Сложно сказать. Я понимаю, когда ты 180 см. Но когда твой рост – два метра, и ты подаешь с высоты, но не попадаешь в квадрат… Не знаю, что сказать. Обычно в матче Хуркача подача – это оружие. Здесь он в какие-то моменты убирал это оружие и подавал вторым мячом. А в розыгрышах Даня может играть лучше и сильнее, и, думаю, в решающие моменты этого матча так и произошло», — считает Ольховский.

Медведев выиграл у Хуркача в пяти сетах – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Теперь в полуфинале он встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее россиянку назвали секс-символом после вылета с Australian Open.

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