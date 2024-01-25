Игрока «Спартака» назвали готовым к выступлениям за рубежом

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» Сергей Немчинов оценил перспективы форварда «Спартака» Максима Цыплакова заиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В интервью Legalbet специалист выразил мнение, что игрок готов к такому вызову.

«Думаю, что он готов играть в НХЛ. При стечении обстоятельств может там закрепиться. Все зависит от того, в какую команду попадет, какую роль ему доверят», — считает Немчинов.

Эксперт констатировал, что в нынешнем сезоне Цыплаков прибавил, об этом свидетельствует результативность игрока. Немчинов, однако, подчеркнул, что всерьез рассуждать о шансах форварда в НХЛ можно будет лишь тогда, когда поступит конкретное предложение.

23 января Цыплаков оформил самый быстрый покер в истории чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он помог «Спартаку» обыграть «Динамо» со счетом 6:3, а на то, чтобы забросить четыре шайбы, ему потребовалось 26 минут 58 секунд. В общей сложности в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Максим набрал 41 (29+12) очко в 54 матчах.

Ранее российский хоккеист был признан третьей звездой дня в НХЛ.