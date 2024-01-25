Определилась первая финалистка Australian Open

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии белоруска Арина Соболенко вышла в финал турнира. В полуфинале она взяла верх над американкой Кори Гауфф.

Соболенко выиграла в двух сетах, матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в ее пользу. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время белорусская теннисистка сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. В активе Гауфф пять эйсов, восемь двойных и три брейка из четырех.

Позже в четверг, 25 января, определится соперница Соболенко по финальному противостоянию. Ей станет победительница матча между украинкой Даяной Ястремской и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

Отметим, что китаянка в четвертьфинале выбила из борьбы россиянку Анну Калинскую. Калинская стала единственной российской теннисисткой, дошедшей до этой стадии турнира. Анна выиграла у Чжэн первый сет со счетом 7:6 (7:4), но затем проиграла две партии — 3:6, 1:6.

В мужской сетке за выход в финал поборется россиянин Даниил Медведев. В пятницу, 26 января, он сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее стало известно, почему Калинская проиграла в четвертьфинале Australian Open.