В Госдуме отреагировали на переезд семьи Карпина в Эстонию

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что переезд жены главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарьи в Эстонию — это личное дело. Его слова передает «Лента.ру».

«Хочет она жить в России, у нее есть на это права. Хочет жить в Эстонии — пусть живет в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это ее личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права», — заявил депутат.

Дарья Карпина рассказала, что планирует летом переехать в Эстонию. Она отметила, что семья всегда жила в европейской стране. Карпина объяснила отъезд тем, что одной из дочерей нужно готовиться к школе.

С Валерием Карпиным Дарья познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Карпин — уроженец эстонского города Нарва, имеет гражданство Эстонии.

Ранее сменился самый возрастной футболист чемпионата России.