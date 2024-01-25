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Самый титулованный теннисист России не считает Медведева фаворитом Australian Open

Кафельников не считает Медведева фаворитом Australian Open из-за Джоковича

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Tracey Nearmy/Reuters

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников оценил шансы Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Александра Зверева. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Без понятия, какие шансы у Медведева против Зверева. Как минимум 50 на 50. Можно ли назвать Даниила фаворитом этого турнира? Когда в этой четверке есть Джокович, то вопрос нужно просто убрать из повестки дня», — заявил Кафельников.

24 января Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open. Встреча прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

Матч между Медведевым и Зверевым состоится 26 января. Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Медведев закрывает тройку лучших (7555 очков). Зверев расположился на шестой строчке (4275 очков).

Ранее назвали три причины победы Медведева над Хуркачом.

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