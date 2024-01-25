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Медведев пошутил про возможный уход самого дорого игрока РПЛ из «Зенита»

Медведев назвал издание «Глупо» источником слухов об уходе Вендела из «Зенита»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировал на возможный уход из команды бразильского хавбека Вендела в это зимнее трансферное окно.

«Вендел может уйти в аренду в «Ботафого»? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», — заявил Медведев.

Издание Globo сообщило, что бразильский клуб хочет арендовать 26-летнего Вендела с правом выкупа при достижении определенных показателей.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Стоит отметить, что перед стартом сезона бразилец уже хотел покинуть «Зенит». Его возвращение в Россию затянулось, он пропустил начало тренировочного сбора.

По данным портала Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в €22 млн.

Ранее игрока «Сочи» назвали легендой РПЛ.

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