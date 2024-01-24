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Мбаппе хочет перейти в «Реал»

Мбаппе намерен перейти в «Реал», чтобы выиграть Лигу чемпионов

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Reuters

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал». Об этом сообщает Sport Bild.

Как утверждает источник, форвард «ПСЖ» принял решение перейти в мадридский клуб летом. Футболист намерен выиграть с испанским клубом Лигу чемпионов, что никак не удается ему сделать в составе нынешней команды.

Сообщается, что Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале» €70 млн в год. Однако в испанском клубе ему готовы предложить в два раза меньше.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах Лиги 1, в которых сумел 19 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что самый дорогой игрок покинет клуб РПЛ.

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