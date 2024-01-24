Хоккеист «Спартака» объяснил, почему взял девятый игровой номер

Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков заявил, что у него нет кумиров в футбольном мире. Его слова передает Legalbet.

«У меня дедушка играл под девятым номером. Именно поэтому при любой возможности беру именно его. Кто в футбольном «Спартаке» у вас кумир? Егор Титов? Я знаю такого, но у меня нет кумиров. Просто нравится за кем‑то следить, наблюдать. Это разные виды спорта, но игра есть игра», — сказал Цыплаков.

Дедушка Максима, Виктор Цыплаков, тоже был известным хоккеистом. В составе сборной СССР он становился серебряным призером чемпионата Европы (1961) и бронзовым призером чемпионата мира (1961). Большую часть карьеры нападающий провел в московском «Локомотиве».

23 января в матче против московского «Динамо» Цыплаков оформил покер. Его команда одержала победу со счетом 6:3.

Цыплаков выступает за «Спартак» с 2015 года. 25-летний нападающий в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ принял участие в 54 матчах, отметившись 29 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. Он является третьим бомбардиром команды.

Ранее Цыплаков заявил, что вышел на другой уровень.