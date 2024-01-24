Игрок «Спартака» заявил, что вышел на другой уровень

Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков поделился мнением о развитии своей карьеры. Его слова передает Legalbet.

«Я так же тренируюсь и питаюсь тем же самым. Просто вышел, возможно, на другой уровень и больше основался в лиге, где стоят передо мной другие задачи», — сказал Цыплаков.

23 января в матче против московского «Динамо» Цыплаков оформил покер. Его команда одержала победу со счетом 6:3. Еще по одному голу забили Принс и Чайковский. 27 января команды снова сыграют друг с другом в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Цыплаков выступает за «Спартак» с 2015 года. 25-летний нападающий в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ принял участие в 54 матчах, отметившись 29 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. Он является третьим бомбардиром команды.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее сообщалось, что Цыплаков оформил самый быстрый покер в истории КХЛ.