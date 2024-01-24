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Стали известны подробности падения российского бойца ММА с 10-го этажа

Менеджер Зайналова заявил, что боец сломал таз и ноги при падении с 10-го этажа

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Ударник/YouTube

Виталий Тарасов, менеджер бойца Магомеда «Венома» Зайналова, рассказал о травмах, полученных бойцом после падения с 10-го этажа. Его слова передает Sport24.

«Я разговаривал с супругой Магомеда. С ее слов, когда это случилось, он был абсолютно трезв. Сейчас ждем, когда он полностью придет в себя и начнет говорить. Тогда и поймем наверняка, что произошло. Сейчас он в сознании и под наблюдением врачей, состояние стабильное, у него переломы ног и таза. Магомед поправится. Надеюсь, что никакой инвалидности или чего-то подобного не будет. Основное повреждение, насколько мне известно, — это ноги», — сказал Тарасов.

Об инциденте с Зайналовым стало известно 24 января. О нем сообщил ближайший соперник бойца — Эдуард «Teddy» Кузьминов. Они должны были подраться 2 февраля 2024 года.

Свой последний бой Зайналов провел против Захара «Езида» Амои. Амои одержал победу техническим нокаутом после того, как представители соперника выбросили белое полотенце.

Зайналов не проигрывает в течение последних трех поединков.

Ранее сообщалось, что в США обокрали грузинского бойца UFC.

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