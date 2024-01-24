Призер Игр: не знаю, как Медведев будет восстанавливаться после матча с Хуркачем

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» оценила игровую и ментальную форму Даниила Медведева после победы над Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open.

«Я думаю, что психологически Медведев готов к решающим матчам, но не знаю, как он будет сейчас восстанавливаться физически. Наверное, должен успеть восстановиться к полуфиналу, поскольку он уже достаточно опытный теннисист. Конечно, ментально тяжело сразу окунуться в такой большой турнир, как Australian Open: это огромный стресс, напряжение и сильные эмоции. Ты не всегда знаешь, как поведет себя твой организм.

Например, в четвертом сете матча с Хуркачем Медведев взял брейк, и я уже даже перестала смотреть трансляцию, потому что поняла, что он одержит победу. Но тут у Даниила включились какие-то нервы: он не смог закрыть матч, и пришлось играть еще пятый сет. Такие психологические нюансы тоже влияют на игру», — сказала Петрова.

Медведев обыграл Хуркача за четыре часа со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Ранее была раскрыта хитрость Медведева в матче с поляком на Australian Open.