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Раскрыта хитрость Медведева в матче с поляком на Australian Open

Теннисистка Петрова: Медведев играл укороченными с Хуркачем, чтобы его обвести

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Edgar Su/Reuters

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» оценила игру Даниила Медведева укороченными ударами в четвертьфинале Australian Open против Хуберта Хуркача.

«Становятся ли эти удары проблемой для самого Даниила? В некоторых случаях укороченные удары Медведева действительно выглядят не очень подготовленными. Но, кстати, против Хуркача этот прием сработал хорошо.

Задача Даниила была подергать соперника туда-сюда по корту и таким образом утомить его. Хуркач тяжеловато передвигается, и такие моменты матча тяжело даются ему с точки зрения физической формы.

Также Медведев играл укороченными для того, чтобы выманить соперника к сетке, а потом обвести. Он примерно знал, что будет делать следующим ударом, и поэтому вытаскивал Хуркача ближе. Даниил не ждал, пока польский теннисист с пушечным ударом пойдет в атаку. Это было тактическим решением Медведева», — сказала Петрова.

Российский теннисист за четыре часа одержал победу над Хуркачем со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Ранее были названы три причины победы Медведева над поляком на Australian Open.

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