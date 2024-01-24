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Российский боец ММА выпал с 10-го этажа

Российский боец ММА Зайналов выпал с 10-го этажа

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Ударник/YouTube

Боец Поп-ММА Эдуард «Teddy» Кузьминов в своих социальных сетях сообщил о том, что Магомед Зайналов по кличке «Веном» выпал с 10-го этажа.

«Сегодня утром мне поступили печальные новости. Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, сейчас находится в реанимации. У нас 2 февраля должен был проходить бой. Я молился, чтобы выиграть в этом бою. Теперь понимаю, что пофиг на все эти бои. Хочу помолиться за «Венома», чтобы у него все было хорошо, чтобы он восстановился. И вас прошу, давайте все помолимся за него», — сказал Кузьминов.

Свой последний бой Зайналов провел против Захара «Езида» Амои. Амои одержал победу техническим нокаутом после того, как представители соперника выбросили белое полотенце.

Зайналов не проигрывает в течение последних трех поединков. На его счету в смешанных единоборствах пять побед и девять поражений. Магомед выступал на турнирах таких промоушенов как ARENA, Hardcore MMA, Hardcore Fighting.

Ранее чемпион UFC признался, что ему приснился кошмар из-за Махачева.

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