Медведева назвали фаворитом полуфинала Australian Open против Зверева

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от полуфинального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

«Я считаю, что Медведев выше уровнем, чем Зверев, поэтому у него будет преимущество. У Зверева не очень сильная вторая подача, и Даниил может это использовать. Также у Медведева более стабильная игра на задней линии.

Но все будет зависеть от физического состояния. Сейчас даже малейшая слабость может решить исход матча, потому что физически играть против топ-игроков очень сложно. Они выносливые, быстрые, у них очень высокая концентрация, поэтому нельзя позволять себе большие провалы в игре.

Но если с Карлосом Алькарасом нужно было бы играть с максимальной концентрацией, то со Зверевым Медведеву будет проще построить свои розыгрыши.

Карлос умеет задавать быстрый ритм, разнообразно действовать и менять траекторию полета мяча, что создает сложности для соперника — у него сбивается ритм. Также Алькарас играет очень стабильно. Поэтому для Медведева лучше, что в полуфинале с ним сыграет Зверев», — сказала Пивоварова.

Александр Зверев является шестой ракеткой мира. В четвертьфинале Australian Open он обыграл вторую ракетку мира Алькараса со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Ранее было названо самое важное изменение в игре Медведева на Australian Open.