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«Ножки подпилили»: Третьяк упал со стула на заседании Госдумы

«Ножки подпилили»: Владислав Третьяк упал со стула на заседании Госдумы

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РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк упал со стула по ходу заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту, сообщает «Матч ТВ».

Третьяк принимал участие в обсуждении доклада на тему «Перспективы развития хоккея в современных условиях».

«Ножки подпилили у стула», — прокомментировал свое падение экс-голкипер ЦСКА и сборной СССР.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее лучшего бомбардира НХЛ из России назвали невероятным.

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