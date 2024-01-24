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Медведев установил рекорд среди российских теннисистов

Теннисист Медведев опередил Сафина по числу выходов в полуфинал ТБШ

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open — 2024.

По итогам этой игры третья ракетка мира в восьмой раз обеспечил себе место в полуфинале турнира серии «Большого шлема». По данному показателю Медведев установил рекорд среди россиян, опередив Марата Сафина, который добирался до аналогичной стадии семь раз.

До этого Медведев четыре раза пробивался в полуфинал на US Open, два раза на Australian Open и один раз на Уимблдоне.

Встреча между Медведевым и Хуркачем прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6, 2:6, 3:6, 7:5, 4:6 в пользу третьей ракетки мира.

По ходу игры Медведев допустил 10 двойных ошибок, сделал 10 эйсов и выиграл 61% мячей с первой подачи, реализовав также 10 брейк-пойнтов из 15. Его оппонент совершил пять двойных ошибок, исполнил 16 подач навылет, выиграл пять брейковых очков из девяти и взял 66% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее в ФТР отреагировали на десятое поражение Рублева в 1/4 финала турниров Большого шлема.

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