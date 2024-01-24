Медведев вышел в полуфинал Australian Open

В четвертьфинальном матче турнира Australian Open — 2024 россиянин Даниил Медведев одолел поляка Хуберта Хуркача.

Встреча прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6, 2:6, 3:6, 7:5, 4:6 в пользу третьей ракетки мира.

По ходу игры Медведев допустил 10 двойных ошибок, сделал 10 эйсов и выиграл 61% мячей с первой подачи, реализовав также 10 брейк-пойнтов из 15. Его оппонент совершил пять двойных ошибок, исполнил 16 подач навылет, выиграл пять брейковых очка из девяти и взял 66% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.



За право сыграть в финале турнира сразится с победителем последнего матча 1/4 финала, в котором сыграют немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькатрас. Эта игра пройдет сегодня, 24 января, и начнется не ранее, чем в 12:45 по московскому времени.

В другом полуфинале сойдутся серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Этот матч пройдет в ночь с 25 на 26 января и начнется в 04:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open.