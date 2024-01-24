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Овечкин второй раз в сезоне не забил в 7+ матчах подряд

Овечкин в матче с «Миннесотой» продлил безголевую серию в НХЛ

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд».

Хоккеист трижды бросил в створ ворот, однако забить у него не вышло. Текущая безголевая серия стала для Овечкина второй в сезоне, состоящей из семи или более игр. Ранее он не забивал в 14 матчах в ноябре и декабре, что стало для него личным антирекордом в НХЛ.

Нападающий в январе пропустил три матча из-за травмы, однако сыграл в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» 19 января и отметился результативным пасом. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 41 матч, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом по количеству заброшенных шайб за всю историю Национальной хоккейной лиги, составляет 64 гола.

Матч с «Миннесотой» завершился поражением «Вашингтона» с результатом 5:3.

Ранее Овечкину предсказали выход из кризиса.

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