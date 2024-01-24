Медведев лишился шанса стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не сможет возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) даже в том случае, если станет победителем турнира.

Россиянин мог стать лидером в рейтинге ATP только в случае победы на турнире, при этом испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович должны были покинуть AO-2024 не позднее стадии четвертьфинала. Алькарасу свой четвертьфинал еще предстоит сыграть, он сразится с немцем Александром Зверевым.

Медведев в своем четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии сыграет против представителя Польши Хуберта Хуркача. Встреча состоится 24 января, ориентировочное время начала — 05:30 по московскому времени.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает Джокович (11 055 очков). Вторым идет Алькарас, набравший 8855 очков. Медведев закрывает тройку лучших (7555 очков).

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

Ранее бывшая первая ракетка мира Ренне Стаббс восхитилась Медведевым.