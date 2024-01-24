Экс-президент «Локомотива объяснил, почему Тикнизян может заиграть в «Зените»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что трансфер полузащитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит» возможен, если самому игроку интересен этот переход. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тикнизяна же берут на замену Круговому, правильно? Круговой играл достаточно регулярно. Нельзя сказать, что он выходил на поле постоянно в стартовом составе. Но он являлся стабильным игроком ротации. У Тикнизяна, мне кажется, будет не меньше игрового времени, чем у Кругового, а в перспективе может быть и больше», — заявил Геркус.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Футболист выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, однако присоединится к команде только летом, когда станет свободным агентом. «Зенит» после этого перевел игрока в дубль команды.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

Ранее журналист Иван Карпов рассказал, на каких условиях может быть заключен контракт Тикнизяна и «Зенита».