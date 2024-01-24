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Главной причиной поражения Рублева на Australian Open назвали отсутствие свежести

Экс-теннисист Чесноков заявил, что Рублев не восстановился к матчу с Синнером

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EDGAR SU/REUTERS

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что фундамент, который российский теннисист Андрей Рублев заложил на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), поможет ему претендовать на интересные результаты по итогам сезона, а также объяснил его поражение в матче четвертьфинала турнира от итальянца Янника Синнера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Жалко Рублева. Я считаю, у него не было той нужной свежести. Он не восстановился к этому матчу после марафона. Скажем так, даже если бы он выиграл второй сет у Синнера, что было бы дальше? В любом случае была хорошая игра, интересный теннис. Синнер доказал, что у него есть амбиции на титул», — заявил Чесноков.

Встреча продлилась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В полуфинале итальянец сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Рублев проиграл десятый четвертьфинал турнира Большого шлема из десяти и третий на Australian Open. Также 26-летний россиянин дважды уступал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», один раз на Уимблдоне и четыре раза на US Open.

Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер — четвертое.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее назвали главную причину поражения Рублева от Синнера.

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