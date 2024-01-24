В поражении Рублева на Australian Open нашли позитивные моменты

Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева выделила положительные моменты после поражения российского теннисиста Андрея Рублева в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) от представителя Италии Янника Синнера. Ее слова приводит РИА Новости.

«В целом ничего страшного, все-таки первая пятерка говорит сама за себя. Андрей все равно прибавил, мне понравилась его игра. Особенно на задней линии. Это и его соперники отмечали не раз, что сильнее Рублева не бьет никто», — сказала Дмитриева.

Встреча продлилась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В полуфинале итальянец сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Рублев проиграл десятый четвертьфинал турнира Большого шлема из десяти и третий на Australian Open. Также 26-летний россиянин дважды уступал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», один раз на Уимблдоне и четыре раза на US Open.

Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер — четвертое.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее назвали главную причину поражения Рублева от Синнера.