Тарасова назвала прыжок Туктамышевой «косой лялей»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам, в ходе командного турнира которого фигуристка попыталась исполнить тройные лутц и флип. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Честно говоря, Елизавета сделала очень обидное падение с тройного лутца. Я давно не видела, чтобы она падала. Да еще и на флипе просто какая-то косая ляля получилась. Думаю, что она сама не ожидала такого результата, как и мы. Мне кажется, Елизавета сама в шоке», — заявила Тарасова.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. В 2015 году она стала чемпионкой Европы.

Ранее Татьяна Мишина рассказала, что может заставить Туктамышеву завершить карьеру.