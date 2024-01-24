Чемпион UFC признался, что ему приснился кошмар из-за Махачева

Американский боец ММА, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Шон О'Мэлли на своем YouTube-канале признался, что однажды ему приснился кошмар из-за российского спортсмена, обладателя чемпионского пояса промоушена в легком весе Ислама Махачева.

«Ислам — чертовски страшный парень. Однажды мне приснился кошмар, в котором я должен был биться с ним. Я проснулся и сказал себе: «Слава богу, это сон!». Махачев всесторонне развит, он очень опытный боец. Думаю, что Махачев — это следующий уровень», — поделился он.

Свой следующий поединок Махачев проведет против американца Джастина Гэтжи 8 июня.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

Ранее в России заявили, что у Гэтжи нет шансов против Махачева.