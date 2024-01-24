Призер Олимпиады: Трусова делает свои песни с душой, я очень рад за нее

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от второй песни Александры Трусовой «Я не кукла».

«Мы сидели после съемок для Okko в один из дней, и Александра дала мне послушать эту песню. Я отношусь к ее творческим начинаниям очень хорошо. Считаю, что у людей должен быть выход их творческой энергии, и очень рад, когда они не стесняются и пробуют новое, записывают песни, снимают танцы, сами ставят программы на льду, рисуют, как Марк Кондратюк. Я за то, чтобы люди находили себя, и в любом случае поддерживаю это.

Мое творческое начинание заключается в том, что я стараюсь снимать короткие видео на YouTube. Возможно, они пока не такие профессиональные и не такие дорогостоящие в плане продакшена, но мне просто нравится это делать, и я рад, что это еще кому-то нравится.

В случае с песнями я думаю, что Александре это тоже нравится, она делает это с душой, и я рад, что человек ищет себя и занимается творчеством. Очень рад за нее», — сказал Энберт.

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